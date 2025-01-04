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Наталья Терентьева победила в квалификации лыжниц на Гонке чемпионов — 2025

Сегодня, 4 января, на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани проходит первый день «Гонки чемпионов» — 2025. В квалификации лыжниц победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Дистанцию 8 км она преодолела за 17.03,4.

Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием в 32,1 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Никитина (+37,1).

Ранее состоялись квалификационные гонки среди биатлонистов: у женщин выиграла Анастасия Халили, у мужчин — Антон Смольский. По итогам квалификации будут сформированы эстафетные команды на финальный старт «Гонки чемпионов» — 2025. Призовой фонд соревнований составляет 12 млн рублей.