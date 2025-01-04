Анастасия Халили выиграла квалификацию биатлонисток на Гонке чемпионов

Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла квалификацию у биатлонисток на «Гонке чемпионов — 2025», которая проходит на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани. Результат — 14.47,4. Она допустила по одному промаху на каждом из рубежей.

Второе место заняла Виктория Сливко (+3,8). На третьем расположилась Тамара Дербушева (+12,8). Четвёртой стала призёр Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич, отставшая от лидера на 15,8 секунды.

Оставшиеся гонки соревновательного дня:

13:10. Квалификация биатлонистов;

13:45. Квалификация лыжниц;

14:15. Квалификация лыжников.

Призовой фонд «Гонки чемпионов — 2025» составляет 12 млн рублей.