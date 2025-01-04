Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Халили выиграла квалификацию биатлонисток на Гонке чемпионов

Анастасия Халили выиграла квалификацию биатлонисток на Гонке чемпионов
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла квалификацию у биатлонисток на «Гонке чемпионов — 2025», которая проходит на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани. Результат — 14.47,4. Она допустила по одному промаху на каждом из рубежей.

Второе место заняла Виктория Сливко (+3,8). На третьем расположилась Тамара Дербушева (+12,8). Четвёртой стала призёр Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич, отставшая от лидера на 15,8 секунды.

Оставшиеся гонки соревновательного дня:

13:10. Квалификация биатлонистов;

13:45. Квалификация лыжниц;

14:15. Квалификация лыжников.

Призовой фонд «Гонки чемпионов — 2025» составляет 12 млн рублей.

Материалы по теме
Фото
Организаторы Гонки чемпионов допустили грубую ошибку в автограф-картах лыжников
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android