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Антон Смольский выиграл квалификацию биатлонистов в Гонке чемпионов, Латыпов стал 3-м

Антон Смольский выиграл квалификацию биатлонистов в Гонке чемпионов, Латыпов стал 3-м
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, лидер сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский стал победителем квалификации у биатлонистов в рамках «Гонки чемпионов» — 2025 (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая проходит в Рязани.

Гонка чемпионов, Рязань. Квалификация биатлонистов, шесть км, два огневых рубежа:

  1. Антон Смольский (Беларусь) – 13.17,4 (1 промах).
  2. Александр Поварницын (Россия) – отставание 8,9 (1).
  3. Эдуард Латыпов (Россия) +11,5 (1).
  4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +22,7 (2).
  5. Антон Бабиков (Россия) +24,8 (1).
  6. Василий Томшин (Россия) +34,6 (1).
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