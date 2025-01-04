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Богалий: надеемся, в 2025 году российских биатлонистов вернут на международную арену

Богалий: надеемся, в 2025 году российских биатлонистов вернут на международную арену
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Вице-президент СБР, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о перспективах участия российских биатлонистов в международных соревнованиях в 2025 году.

«Я оставляю надежду, что в 2025 году российских биатлонистов вернут на международную арену. Она меня не покидает. Из того, что читала из последних интервью, — будем надеяться. Но, к сожалению, с той стороны мало весточек о том, что мы вернёмся. Всё в руках сильных мира сего. Мы будем делать своё дело, чтобы ребята росли, а там уже как получится.

Хотелось бы пожелать всем читателям и болельщикам российского биатлона позитивного настроя, больше положительных настроений, семейного благополучия и веру в наш биатлон. С Новым годом!» — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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