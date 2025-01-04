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Стали известны составы команд на эстафету в Гонке чемпионов — 2025

Стали известны составы команд на эстафету в Гонке чемпионов — 2025
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По итогам квалификационных стартов определились составы 10 команд на эстафету в Гонке чемпионов — 2025 (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая с 4 по 5 января проходит в Рязани. Квартеты были сформированы из четырёх представителей обоих видов спорта и полов.

Составы команд:

  • Илья Семиков, Анастасия Кулешова, Василий Томшин, Ирина Казакевич;
  • Иван Якимушкин, Екатерина Никитина, Александр Логинов, Тамара Дербушева;
  • Алексей Червоткин, Алина Пеклецова, Антон Бабиков, Анастасия Шевченко;
  • Артём Мальцев, Наталья Терентьева, Карим Халили, Анастасия Халили;
  • Андрей Мельниченко, Татьяна Сорина, Кирилл Бажин, Виктория Сливко;
  • Денис Спицов, Алёна Баранова, Евгений Емерхонов, Анастасия Гришина;
  • Егор Митрошин, Дарья Непряева, Александр Поварницын, Кристина Резцова;
  • Сергей Ардашев, Евгения Крупицкая, Дмитрий Лазовский, Анна Сола;
  • Александр Терентьев, Мария Истомина, Эдуард Латыпов, Наталия Шевченко;
  • Савелий Коростелёв, Анастасия Фалеева, Антон Смольский, Динара Смольская.

Эстафета состоится в воскресенье, 5 января. В первый день соревнований прошли четыре квалификационные гонки с раздельным стартом у лыжников и биатлонистов. Призовой фонд соревнований составит 12 млн рублей.

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