В СБР извинились за ошибку в автограф-картах лыжников на Гонке чемпионов — 2025

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак принёс извинения лыжникам за ошибку в автограф-картах.

«Мы были настолько по‑хорошему шокированы переходом лыжницы Наталии Шевченко из лыж в биатлон, что дрогнула рука и наши желания превратились в вот такие карточки. Прошу прощения перед всеми лыжницами, это наша ошибка», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Перед началом совместных соревнований российских лыжников и биатлонистов в рамках Гонки чемпионов — 2025 состоялась автограф-сессия с её участниками. Мероприятие в Рязани не обошлось без неприятного инцидента. Как оказалось, организаторы на автограф-картах по ошибке записали российских лыжников в национальную команду по биатлону.