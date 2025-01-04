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Французская биатлонистка Клоэ Шевалье завершила карьеру в 29 лет

Французская биатлонистка Клоэ Шевалье завершила карьеру в 29 лет
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Двукратная чемпионка Европы по биатлону Клоэ Шевалье завершила карьеру в возрасте 29 лет. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Пришло время перевернуть страницу биатлона. Я прожила это уникальное приключение на 1000%, со взлётами и падениями, с периодами сомнений и сильной радости, со знаменательными встречами и незабываемыми моментами. Кроме того, у меня была возможность поделиться этим со своей старшей сестрой, и я приобрела друзей на всю жизнь. Ни о чем лучшем я и мечтать не могла», — написала Шевалье.

В сезоне-2024/2025 Клоэ Шевалье не выступала на Кубке мира. Примечательно, что она занимает текущее третье место в общем зачёте Кубка IBU.

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