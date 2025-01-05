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Максим Максимов: если биатлонистов вернут на международную арену, мы будем готовы

Максим Максимов: если биатлонистов вернут на международную арену, мы будем готовы
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Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о перспективах возвращения отечественных спортсменов на международную арену в 2025 году.

«Если нас вернут на международную арену в 2025 году, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России. Но мы видим, что их надо улучшать. Есть спортивные руководители, которые решают вопрос по возвращению на международную арену. Желаю российскому биатлону процветания», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с 8 по 14 января пройдут IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Соревнования впервые состоятся в Южно-Сахалинске.

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