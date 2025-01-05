«Оптимизм внушает допуск конькобежцев». Майгуров — о возможном участии биатлонистов на ОИ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о перспективах возвращения отечественных спортсменов на международную арену.

«Следующий сезон — олимпийский. Возможно, нас пригласят к участию в Олимпиаде. Если это случится, будем вносить свои коррективы и в подготовку, и в календарь соревнований. Мы не дублируем шаблонно календарь из сезона в сезон. Если говорить о плотности, у нас всего на две-три гонки больше, чем на Кубке мира, не более.

Определённый оптимизм внушает то, что наши пловцы участвовали в чемпионате мира, что конькобежцев и фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду. Но международные федерации отличаются друг от друга. Мы пытаемся не терять диалог и связи с IBU. Основная задача, которую ставит министр спорта, — возвращение в международный календарь. То, что нам нужно вывозить оружие, — с этим проблем нет, это не повлияет на допуск к международным стартам», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.