Глава СБР — о Гонке чемпионов: будем стараться, чтобы такие мероприятия стали регулярными

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвёл итоги Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), прошедшей в Рязани с 4 по 5 января.

«Мы, безусловно, всё проанализируем, начиная от самой организации, заканчивая спортивной составляющей. Думаю, некоторые изменения в будущем будут внедрены. Спортсмены соскучились по такой атмосфере, по такому количеству болельщиков, когда поддерживают всех без разбора, не выбирая: свой или чужой. Километровый круг? Для зрителей так даже лучше, ведь те же лыжники аж восемь раз проехали по стадиону, а не ушли в лес и вернулись через какое-то время. В данном случае нет худа без добра. Но на следующей неделе надеемся, что к Кубку России трассу мы сумеем подготовить. Будем прилагать максимальные усилия к тому, чтобы подобные мероприятия стали регулярными», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Победу в Гонке чемпионов одержала команда лыжника Александра Терентьева. Компанию двукратному бронзовому призёру Олимпиады-2022 Терентьеву составили биатлонисты Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов, а также лыжница Мария Истомина.