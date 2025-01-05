«Чисто переписка». Майгуров описал нынешние отношения с Международным союзом биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, поддерживает ли на фоне отстранения отношения с руководством Международного союза биатлонистов (IBU).

«Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли Международный союз биатлонистов сам обратится к нам по вопросам допуска, просто идёт общая тенденция. Мы регулярно актуализируем эту тему, а они так или иначе что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим «хорошим вирусом» по примеру других федераций», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

IBU объявил об отстранении России и Беларуси с международных стартов под своей эгидой в марте 2022 года.