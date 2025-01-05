Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Чисто переписка». Майгуров описал нынешние отношения с Международным союзом биатлонистов

«Чисто переписка». Майгуров описал нынешние отношения с Международным союзом биатлонистов
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, поддерживает ли на фоне отстранения отношения с руководством Международного союза биатлонистов (IBU).

«Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли Международный союз биатлонистов сам обратится к нам по вопросам допуска, просто идёт общая тенденция. Мы регулярно актуализируем эту тему, а они так или иначе что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим «хорошим вирусом» по примеру других федераций», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

IBU объявил об отстранении России и Беларуси с международных стартов под своей эгидой в марте 2022 года.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android