«Праздник состоялся». Майгуров — о Гонке чемпионов без Большунова и Серохвостова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос об отсутствии на Гонке чемпионов трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и 25-летнего российского биатлониста Даниила Серохвостова.

— Досадно ли, что их не было?

— Абсолютно нет. Праздник состоялся и так, — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Напомним, Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов, которая прошла в Рязани с 4 по 5 января, из-за болезни. Победу в соревнованиях одержала команда лыжника Александра Терентьева. Компанию двукратному бронзовому призёру Олимпиады-2022 Терентьеву составили биатлонисты Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов, а также лыжница Мария Истомина.