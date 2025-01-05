Майгуров: по три человека из каждой сборной России могут спокойно бороться за топ-10 на КМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высоко оценил шансы представителей сборной России на этапах Кубка мира — 2024/2025. Россияне от них отстранены.

«Смотрю гонки регулярно. Пусть не в прямом эфире, но просматриваю. Я считаю, что три человека хоть в мужской, хоть в женской сборной России на Кубке мира могут спокойно за топ-10 бороться. Мы на это нацелены», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

В данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё, у женщин — чемпионка мира в эстафете немка Франциска Пройс.