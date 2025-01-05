Динара Смольская высказалась о своём выступлении в Гонке чемпионов

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Смольская поделилась впечатлениями от выступления в смешанной эстафете в рамках Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая прошла в Рязани. Команда Антона Смольского, за которую выступала Динара, заняла пятое место.

«В свой день рождения мне выступать ещё не приходилось, это первый раз, поэтому я очень рада, что всё сложилось хорошо.

Классная атмосфера, хорошая гонка. Что касается этапа Антона, то сегодня нам долго пришлось ждать своих этапов, а поскольку каждая минута влияет на стрельбу, то, может быть, у него что-то с этим компонентом случилось. А может, перенервничал. Я когда выходила, чувствовала волнение не только за себя и своего мужа, но и за двух сильнейших лыжников. Вне зависимости от результата эмоции меня переполняют, всё классно, я довольна», — передаёт слова Смольской корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.