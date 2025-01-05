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Носкова: желаю, чтобы в биатлоне в 2025 году было процветание и хорошая конкуренция

Носкова: желаю, чтобы в биатлоне в 2025 году было процветание и хорошая конкуренция
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Олимпийская чемпионка 1994 года в эстафетной гонке Луиза Носкова в 2025 году пожелала российскому биатлону процветания, хорошей конкуренции и возвращения спортсменов на международную арену.

«В 2025 году желаю, чтобы в биатлоне было процветание и хорошая конкуренция. Когда есть живая конкуренция, идут результаты и рост. Ну а также желаю возвращения наших спортсменов на международную арену», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Луиза Носкова назвала 21-летнюю Викторию Метелю и 25-летнюю Анастасию Халили (Горееву) биатлонистками, которые совершили прорыв в 2024 году.

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