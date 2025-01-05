Евгений Редькин: Серохвостов — огонь, не вижу равных ему

Советский и белорусский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Редькин назвал российского биатлониста Даниила Серохвостова прорывом в 2024 году.

«Серохвостов — прорыв, он прям огонь. Учитывая, что он очень сильно прибавил в стрельбе, не вижу равных ему. Даниил очень грамотно ставит свою подготовку — он не бежит все гонки. Понятно, что есть рейтинг, но, видимо, у Серохвостова хороший тренер, который принимает решение, что бежать. Он бежит там, где нужно, и выиграет. Это супермегапрофессиональное решение, отсюда соответствующий результат», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.