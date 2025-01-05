Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Евгений Редькин: Серохвостов — огонь, не вижу равных ему

Евгений Редькин: Серохвостов — огонь, не вижу равных ему
Комментарии

Советский и белорусский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Редькин назвал российского биатлониста Даниила Серохвостова прорывом в 2024 году.

«Серохвостов — прорыв, он прям огонь. Учитывая, что он очень сильно прибавил в стрельбе, не вижу равных ему. Даниил очень грамотно ставит свою подготовку — он не бежит все гонки. Понятно, что есть рейтинг, но, видимо, у Серохвостова хороший тренер, который принимает решение, что бежать. Он бежит там, где нужно, и выиграет. Это супермегапрофессиональное решение, отсюда соответствующий результат», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Российско-китайские молодёжные зимние игры откроются 8 января
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android