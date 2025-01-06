Носкова: хочется верить, что биатлон и лыжи вернутся в международную олимпийскую семью

Олимпийская чемпионка 1994-го Луиза Носкова считает, что российские биатлонисты и лыжники скоро вернутся на международную арену.

«Я по жизни оптимист. Мы выбрали нового президента Олимпийского комитета России в лице нашего министра спорта. С его стороны было сказано, что одна из основных задач — вернуть наших спортсменов на международный уровень и вернуть в Россию уехавших спортсменов. Нет оснований не верить нашему министру и президенту ОКР. Тем более подкупает, что стоит такая задача. Думаю, у нас всё должно получиться, ведь в других видах спорта это уже получается. Плавание, бокс, и заговорили, что фигурное катание хотят вернуть на международную арену. Хочется верить, что биатлон и лыжные гонки вернутся в международную олимпийскую семью», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.