Представитель итальянской сборной по биатлону раскрыл, когда Лиза Виттоцци вернётся на КМ

Победитель Кубка мира — 2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци должна провести первые гонки в текущем сезоне на этапе в немецком Рупольдинге. Об этом заявил технический директор сборной Италии Клаус Хёльригль.

«Лиза по-прежнему жалуется на дискомфорт в спине и из-за этого была вынуждена пропустить тренировки. Ничего серьезного, ей просто не хватает физической формы. Она должна работать, чтобы вернуться к нужному уровню готовности. Мы вместе решили, что лучше пока не стартовать в Оберхофе, потому что тело — это капитал спортсмена. В любом случае, общий зачет Кубка мира больше не является нашей целью. Мы планируем, что она вернётся в Рупольдинге, а потом улучшит форму перед чемпионатом мира», — приводит слова специалиста Sportnews.bz.

Ранее стало известно, что Виттоцци пропустит четвёртый этап в Оберхофе (Германия).