«Я всё уже узнал!» Губерниев — о возможном выступлении биатлонистов и лыжников на ОИ-2026

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у российских лыжников и биатлонистов есть минимальный шанс выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Тут некоторые известные тренеры по лыжам и биатлону уповают на высшие силы, дескать, вмешаются они и нас допустят до зимней Олимпиады! Сразу скажу, на уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль (баранка)! Я всё уже узнал! Но контакты с МОК есть у компетентных людей в России, тут ситуация не выглядит безнадёжной! Некоторое понимание у иностранных партнёров присутствует!

Вот на всё это и будем уповать! Шанс выступить на зимних Играх, минимальный шанс, у нас есть!!! Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны… С одной стороны, известное «бомбометание» по Лондону, с другой — абсолютная пассивность…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.