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Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад вновь получил травму

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад вновь получил травму
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Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад в начале 2025 года получил разрыв передней крестообразной связки. Сейчас ему предстоит реабилитация, а чтобы избавиться от последствий в межсезонье будет проведено хирургическое вмешательство.

«Я катался на лыжах классикой. Просто почувствовал хруст при падении. У меня был небольшой дискомфорт и понимал, что дело в левой ноге.

Обсуждал ситуацию с врачом Французской федерации лыжного спорта. У меня будет три недели, когда я не буду кататься, чтобы не нагружать ногу. После этого я возобновлю катание уже с шиной и буду укреплять периферические мышцы. Говорят, что восстановление обычно длится полгода, но я надеюсь, что при должном лечении и реабилитации всё будет куда быстрее», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, летом минувшего года бывший биатлонист травмировал позвоночник после катания на велосипеде.

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