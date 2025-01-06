Евгений Редькин: такие, как Серохвостов, составят конкуренцию на международном уровне

Олимпийский чемпион и чемпион мира 1992 года советский и белорусский биатлонист Евгений Редькин с оптимизмом оценивает шансы россиян на Кубке мира в случае возвращения.

«Верю, что российский биатлон вернётся на международную арену в 2025 году. Все мы верим! Все всё понимают и знают. Не надо дополнительных обсуждений. Нужно очень сильно и мощно тренироваться. Такие, как Серохвостов, составят конкуренцию на международном уровне», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё, у женщин — чемпионка мира в эстафете немка Франциска Пройс.