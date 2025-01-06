Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Носкова: восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова

Носкова: восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1994 года в эстафете, чемпионка мира советская и российская биатлонистка Луиза Носкова выделила участников Кубка России, результаты которых её восхищают.

«Я восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова. У него прошёл ряд удачных стартов в Ханты-Мансийске. Также отмечу Наталию Шевченко, которая перешла из лыжных гонок и сияет сейчас в биатлоне. Хотелось бы от неё лучших результатов, потому что предыдущие годы были стабильнее. Но она всё равно часто отмечается на пьедестале, что очень радует. У нас нет стагнации, мы движемся вперёд», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Потерянное поколение. Чиновники IBU загубили карьеры десяткам российских биатлонистов
Потерянное поколение. Чиновники IBU загубили карьеры десяткам российских биатлонистов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android