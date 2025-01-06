Носкова: восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова

Олимпийская чемпионка 1994 года в эстафете, чемпионка мира советская и российская биатлонистка Луиза Носкова выделила участников Кубка России, результаты которых её восхищают.

«Я восхищаюсь результатами Виктории Сливко и Даниила Серохвостова. У него прошёл ряд удачных стартов в Ханты-Мансийске. Также отмечу Наталию Шевченко, которая перешла из лыжных гонок и сияет сейчас в биатлоне. Хотелось бы от неё лучших результатов, потому что предыдущие годы были стабильнее. Но она всё равно часто отмечается на пьедестале, что очень радует. У нас нет стагнации, мы движемся вперёд», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.