Даниил Серохвостов назвал топ-3 биатлониста России, включив в список себя

25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов провёл в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ», в рамках которой ответил на несколько интересных вопросов.

– Какие планы на оставшуюся часть сезона?

– Стрельнуть ноль.

– Какие трассы вам больше нравятся?

— Ханты-Мансийск, Тюмень, Златоуст, Токсово, Новосибирск, Оберхоф, Антхольц, Эстерсунд, Арбер, Хохфильцен.

– Когда будет суперсборная из Алтайского края?

– Когда Алтайский край будет заинтересован в биатлоне и в спорте в целом. А пока все спортсмены бегут оттуда.

– Топ-3 биатлониста.

– Халили, Серохвостов, Латыпов.

– У кого из биатлонистов лучшая техника в мире?

– У Латыпова.