Даниил Серохвостов назвал топ-3 биатлониста России, включив в список себя

25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов провёл в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ», в рамках которой ответил на несколько интересных вопросов.
– Какие планы на оставшуюся часть сезона?
– Стрельнуть ноль.
– Какие трассы вам больше нравятся?
— Ханты-Мансийск, Тюмень, Златоуст, Токсово, Новосибирск, Оберхоф, Антхольц, Эстерсунд, Арбер, Хохфильцен.
– Когда будет суперсборная из Алтайского края?
– Когда Алтайский край будет заинтересован в биатлоне и в спорте в целом. А пока все спортсмены бегут оттуда.
– Топ-3 биатлониста.
– Халили, Серохвостов, Латыпов.
– У кого из биатлонистов лучшая техника в мире?
– У Латыпова.