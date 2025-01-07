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Губерниев рассказал, как относится к проведению стартов в формате Гонки чемпионов

Губерниев рассказал, как относится к проведению стартов в формате Гонки чемпионов
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, видит ли перспективу в проведении совместных соревнований биатлонистов и лыжников, на примере Гонки чемпионов, которая прошла в Рязани с 4 по 5 января.

«Самый главный итог прошедшей в Рязани Гонки чемпионов, мощнейшей коллаборации лыжников и биатлонистов — это борьба и абсолютно серьёзный подход спортсменов. Это формат, который можно менять и над которым можно экспериментировать. Конечно, супернеожиданные результаты этих соревнований, которые мы видели на финише в биатлоне. Если лыжники всей толпой более-менее приходят, то в биатлоне всё меняется просто калейдоскопически.

Такие форматы нужно, как мне кажется, продолжать делать по возможности почаще, потому что оба вида спорта подтягивают друг друга, собирают переполненные трибуны, и мы вместе идём вперёд», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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