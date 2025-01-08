Уле-Эйнар Бьорндален назвал наиболее ценные для него медали с Олимпийских игр

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о самых ценных золотых медалях, которые он завоевал.

«Момент, когда я получил первую медаль на соревнованиях, был действительно особенным. У меня было такое же чувство на Играх в Нагано в 1998 году. Первая и последняя золотая олимпийская медаль (Игры-2014 в Сочи — Прим. «Чемпионата»). Два момента, которые я очень ценю», — приводит слова норвежца Nordic Magazine.

Первую золотую олимпийскую медаль Бьорндален завоевал в 1998 году на Играх в Нагано (Япония), став сильнейшим в спринтерской гонке. На Олимпиаде-2014 в Сочи он одержал последнюю олимпийскую победу в личной гонке (9 февраля 2014 года в спринте на 10 км) и в смешанной эстафете (19 февраля 2014 года).