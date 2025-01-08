Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Уле-Эйнар Бьорндален назвал наиболее ценные для него медали с Олимпийских игр

Уле-Эйнар Бьорндален назвал наиболее ценные для него медали с Олимпийских игр
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о самых ценных золотых медалях, которые он завоевал.

«Момент, когда я получил первую медаль на соревнованиях, был действительно особенным. У меня было такое же чувство на Играх в Нагано в 1998 году. Первая и последняя золотая олимпийская медаль (Игры-2014 в Сочи — Прим. «Чемпионата»). Два момента, которые я очень ценю», — приводит слова норвежца Nordic Magazine.

Первую золотую олимпийскую медаль Бьорндален завоевал в 1998 году на Играх в Нагано (Япония), став сильнейшим в спринтерской гонке. На Олимпиаде-2014 в Сочи он одержал последнюю олимпийскую победу в личной гонке (9 февраля 2014 года в спринте на 10 км) и в смешанной эстафете (19 февраля 2014 года).

Материалы по теме
«Вечная молодость». Мартен Фуркад поделился фото с Уле-Эйнаром Бьорндаленом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android