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Лиза Виттоцци: мы решили не форсировать моё возвращение, переключив внимание на ОИ-2026

Лиза Виттоцци: мы решили не форсировать моё возвращение, переключив внимание на ОИ-2026
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Победительница Кубка мира — 2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци приняла решение досрочно завершить соревновательный сезон.

«Я подошла к началу этого сезона с энтузиазмом и желанием вновь стать лидером на самом высоком уровне. К сожалению, проблема, возникшая в ответственный момент подготовки, заставила меня остановиться, а когда я снова начала тренироваться с большей интенсивностью, моя физическая форма не выдержала той нагрузки, пусть и незначительной, которую подготовили тренеры. Поэтому мы решили не форсировать моё возвращение, чтобы избежать дальнейших рисков и не ставить под угрозу ближайшие месяцы тренировок, переключив наше внимание на Олимпиаду-2026, которая является целью этого четырёхлетнего периода», — приводит слова Виттоцци Федерация лыжных видов спорта Италии.

Напомним, Лиза Виттоцци не выступала с начала сезона из-за проблем со спиной.

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