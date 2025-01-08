Расписание 4-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Оберхофе

Завтра, 9 января, в немецком Оберхофе начнётся четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Кубок мира по биатлону — 2024/2025. 4-й этап, Оберхоф (Германия). Расписание гонок:
9 января:
16:20 — спринт 7,5 км, женщины.
10 января:
16:20 — спринт 10 км, мужчины.
11 января:
14:30 — гонка преследования 10 км, женщины;
16:45 — гонка преследования 12,5 км, мужчины.
12 января:
14:20 — одиночная смешанная эстафета 2х6 км и 2х7,5 км;
16:30 — смешанная эстафета 4х6 км.
Напомним, лидерами общего зачёта являются норвежец Йоханнес Бё и немка Франциска Пройс.