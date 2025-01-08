Кубок мира по биатлону, 4-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе откроется четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Первой гонкой в программе значится женский спринт, который запланирован на 16:20 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых биатлонистов.

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Женщины, спринт 10 км. Стартовый лист:

4. Анастасия Кузьмина (Словакия).

20. Лена Хекки (Швейцария).

23. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

38. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

40. Эльвира Эберг (Швеция).

42. Селина Гротиан (Германия).

43. Ханна Эберг (Швеция).

44. Лу Жанмонно (Франция).

46. Элла Хальварссон (Швеция).

50. Суви Минккинен (Финляндия).

52. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

54. Ванесса Фойгт (Германия).

58. Жулия Симон (Франция).

60. Доротея Вирер (Италия).

62. Жанн Ришар (Франция),.

64. Франциска Пройс (Германия).

72. Юни Арнеклейв (Норвегия).