Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, 4-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 4-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист
Франциска Пройс
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе откроется четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Первой гонкой в программе значится женский спринт, который запланирован на 16:20 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых биатлонистов.

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Женщины, спринт 10 км. Стартовый лист:

4. Анастасия Кузьмина (Словакия).
20. Лена Хекки (Швейцария).
23. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
38. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
40. Эльвира Эберг (Швеция).
42. Селина Гротиан (Германия).
43. Ханна Эберг (Швеция).
44. Лу Жанмонно (Франция).
46. Элла Хальварссон (Швеция).
50. Суви Минккинен (Финляндия).
52. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
54. Ванесса Фойгт (Германия).
58. Жулия Симон (Франция).
60. Доротея Вирер (Италия).
62. Жанн Ришар (Франция),.
64. Франциска Пройс (Германия).
72. Юни Арнеклейв (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 января 2025, четверг. 16:20 МСК
Не началось
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Материалы по теме
Расписание 4-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android