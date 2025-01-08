Бабиков — о том, как встретил Новый год: много тренировался и не успевал нормально есть

Чемпион мира российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что его не коснулся вопрос с перееданием в новогоднюю ночь.

— С учётом таких нагрузок сильно приходится сдерживать себя в новогоднюю ночь по части потребления шампанского и салата оливье?

— Думаю, у всех по-разному. Но у меня, скорее, наоборот — я не мог наесть нужное количество килокалорий, потому что много тренировался и не успевал даже нормально есть, поскольку не самая простая организация питания была. 31 декабря я сделал две тяжёлые тренировки. И к тому моменту, когда все сели за стол, хотел уже спать, а не есть. Так что с точки зрения диеты никаких проблем у меня нет. Уж точно не стоит вопрос, что надо худеть, — приводят слова Бабикова «Известия».

Ранее в Гонке чемпионов в Рязани Антон Бабиков вместе с Алиной Пеклецовой, Алексеем Червоткиным и Анастасией Шевченко занял третье место.