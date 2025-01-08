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Бабиков заявил, что биатлонисты станут последними, кого допустят до международных стартов

Бабиков заявил, что биатлонисты станут последними, кого допустят до международных стартов
Антон Бабиков
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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков заявил, что российских биатлонистов последними вернут на международную арену. Свою позицию он объяснил особенностями этого вида спорта, для которого нужна винтовка.

— В декабре стали допускать на международные соревнования в нейтральном статусе пловцов, фигуристов, конькобежцев, в том числе спортсменов ЦСКА, которым вы и являетесь. Есть ощущение, что в 2025 году очередь на разбан дойдёт до биатлонистов?
— Нет, мы всегда понимали, что биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Это 100%.

— Почему?
— Мы летаем с оружием. То есть на это должно быть международное разрешение. Любая страна должна дать разрешение на перелёт с оружием. Это очень щепетильный момент. Поэтому, думаю, мы будем последними, кого допустят до международных соревнований, — приводят слова Бабикова «Известия».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов с 2022 года. В IBU ранее заявили, что российских биатлонистов не допустят до КМ, пока не закончится СВО.

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