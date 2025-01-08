Бабиков заявил, что биатлонисты станут последними, кого допустят до международных стартов

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков заявил, что российских биатлонистов последними вернут на международную арену. Свою позицию он объяснил особенностями этого вида спорта, для которого нужна винтовка.

— В декабре стали допускать на международные соревнования в нейтральном статусе пловцов, фигуристов, конькобежцев, в том числе спортсменов ЦСКА, которым вы и являетесь. Есть ощущение, что в 2025 году очередь на разбан дойдёт до биатлонистов?

— Нет, мы всегда понимали, что биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Это 100%.

— Почему?

— Мы летаем с оружием. То есть на это должно быть международное разрешение. Любая страна должна дать разрешение на перелёт с оружием. Это очень щепетильный момент. Поэтому, думаю, мы будем последними, кого допустят до международных соревнований, — приводят слова Бабикова «Известия».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов с 2022 года. В IBU ранее заявили, что российских биатлонистов не допустят до КМ, пока не закончится СВО.