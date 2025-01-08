«Мне легко с этим справляться». Пройс — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, как справляется с лидерством в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

— Лидерство в общем зачёте имеет свои преимущества, но и возлагает груз ответственности. Как тебе удаётся сохранять спокойствие и фокусироваться на следующем соревновании?

— Сейчас мне легко с этим справляться. Не чувствую себя как-то иначе: я всё та же спортсменка, веду всё ту же повседневную жизнь. Участвую в соревнованиях, потом возвращаюсь в отель, чтобы восстановить силы, насколько это возможно, — приводит слова Пройс IBU.

Напомним, Франциска Пройс лидирует в общем зачёте Кубка мира с результатом 565 очков. Вторую строчку занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг (371). Тройку сильнейших замыкает Лу Жанмонно из Франции (352).