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«Мне легко с этим справляться». Пройс — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025

«Мне легко с этим справляться». Пройс — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, как справляется с лидерством в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

— Лидерство в общем зачёте имеет свои преимущества, но и возлагает груз ответственности. Как тебе удаётся сохранять спокойствие и фокусироваться на следующем соревновании?
— Сейчас мне легко с этим справляться. Не чувствую себя как-то иначе: я всё та же спортсменка, веду всё ту же повседневную жизнь. Участвую в соревнованиях, потом возвращаюсь в отель, чтобы восстановить силы, насколько это возможно, — приводит слова Пройс IBU.

Напомним, Франциска Пройс лидирует в общем зачёте Кубка мира с результатом 565 очков. Вторую строчку занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг (371). Тройку сильнейших замыкает Лу Жанмонно из Франции (352).

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