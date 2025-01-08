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Франциска Пройс ответила, обращаются ли к ней за советом юные соотечественницы

Франциска Пройс ответила, обращаются ли к ней за советом юные соотечественницы
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, обращаются ли к ней за советом юные соотечественницы Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Юлия Кинк.

— Обращаются ли к тебе за советом юные спортсменки, такие как Таннхаймер, Гротиан или Кинк?
— Иногда обращаются. Селина больше общается с Ванессой, а вот у двух наших Юлий иногда возникают вопросы, обычно организационного характера, — приводит слова Пройс IBU.

Напомним, в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс занимает первое место. В её активе 565 очков. Вторую строчку занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг с 371 очком. Тройку сильнейших замыкает француженка Лу Жанмонно (352).

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