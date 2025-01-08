Пройс поддержала Виттоцци, которая из-за проблем со спиной досрочно завершила сезон

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс отреагировала на новость о том, что Лиза Виттоцци досрочно завершит сезон-2024/2025. Она выразила слова поддержки коллеге, у которой возникли проблемы со спиной. Из-за них итальянка так и не смогла пробежать ни одной гонки на Кубке мира с весны 2024-го.

«Лиза, мне очень жаль слышать такие новости о тебе. Понимаю, что ты чувствуешь, потому что я тоже испытала это на себе. Но я уверена, что ты отлично с этим всем справишься и это сделает тебя сильнее. Жду момента, когда снова увижу тебя на трассе в следующем сезоне», — приводит слова Пройс пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

О решении Виттоцци досрочно завершить сезон стало известно сегодня, 8 января. Ранее из стана итальянской команды доходила информация о подготовке спортсменки к выступлениям на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.