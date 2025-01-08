«Очень грустно, что её не будет с нами». Фойгт — о досрочном завершении сезона Виттоцци

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт высказалась о досрочном завершении соревновательного сезона Лизы Виттоцци.

«Надеюсь, что она скоро поправится. Очень грустно, что её не будет с нами. Повезло, что вернулась Ингрид (Тандреволд), потому что она отличный соперник, как и Лиза. То, что победительница последнего Кубка мира не участвует в соревнованиях, не очень хорошо для нас и для публики», — приводит слова Фойгт Fondo Italia.

Ранее Лиза Виттоцци заявила, что они с командой решили не форсировать её возвращение, чтобы избежать дальнейших рисков и не ставить под угрозу ближайшие месяцы тренировок, переключив внимание на Олимпиаду-2026.