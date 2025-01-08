Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU продолжит использование новой системы старта в гонках на Кубке мира

IBU продолжит использование новой системы старта в гонках на Кубке мира
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз биатлонистов продолжит использование новой системы стартов в спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира. Об этом заявил спортивный директор IBU Даниэль Бём. Он отметил, что некоторые спортсмены изменили своё отношение к нововведению. Остались довольны новшеством и технический комитет организации, и правообладатели телетрансляций.

«Мы получили много отзывов о том, что качество продукта повысилось, потому что градус напряжения и драматизма растянулся на всю гонку. Главной опасностью этой реформы было то, что она могла поставить лучших биатлонистов мира в невыгодное положение. Мы более детально изучили этот вопрос и не обнаружили существенных различий по сравнению с предыдущими годами», — приводит слова Бёма Sportschau.

Напомним, с сезона-2024/2025 в IBU решили, что лидеры будут получать стартовые номера в середине протокола. Теперь первый из сильнейших биатлонистов выйдет на старт не раньше, чем под 46-м номером, а последний – под 75-м.

Материалы по теме
«Этого мы все и боялись». Лидеры мирового биатлона в недоумении от новых правил
«Этого мы все и боялись». Лидеры мирового биатлона в недоумении от новых правил
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android