IBU продолжит использование новой системы старта в гонках на Кубке мира

Международный союз биатлонистов продолжит использование новой системы стартов в спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира. Об этом заявил спортивный директор IBU Даниэль Бём. Он отметил, что некоторые спортсмены изменили своё отношение к нововведению. Остались довольны новшеством и технический комитет организации, и правообладатели телетрансляций.

«Мы получили много отзывов о том, что качество продукта повысилось, потому что градус напряжения и драматизма растянулся на всю гонку. Главной опасностью этой реформы было то, что она могла поставить лучших биатлонистов мира в невыгодное положение. Мы более детально изучили этот вопрос и не обнаружили существенных различий по сравнению с предыдущими годами», — приводит слова Бёма Sportschau.

Напомним, с сезона-2024/2025 в IBU решили, что лидеры будут получать стартовые номера в середине протокола. Теперь первый из сильнейших биатлонистов выйдет на старт не раньше, чем под 46-м номером, а последний – под 75-м.