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Анастасия Кузьмина попала в состав сборной Словакии на четвёртый этап КМ в Оберхофе

Анастасия Кузьмина попала в состав сборной Словакии на четвёртый этап КМ в Оберхофе
Анастасия Кузьмина
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 40-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина вошла в состав сборной Словакии на четвёртый этап Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия). Об этом сообщили в Nordic Magazine со ссылкой на пресс-службу Ассоциации биатлона Словакии. В этом сезоне Кузьмина впервые выступит на турнире высшего уровня.

Также известно, что гонки в Оберхофе пропустит лидер сборной Паулина Батовская-Фиалкова. Она сейчас проводит тренировочный сбор в Валь-Мартелло (Италия). Всё из-за того, что осенью минувшего года спортсменка заболела и не выполнила необходимый объём работ.

Лучшим результатом Кузьминой в этом сезоне является восьмое место в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

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