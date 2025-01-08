20-летняя биатлонистка Селина Гротиан рассказала, чего ожидает от этапа в Оберхофе

20-летняя немецкая биатлонистка Селина Гротиан поделилась ожиданиями от домашнего этапа Кубка мира в Оберхофе. По итогам декабря она занимает 10-е место в общем зачёте КМ-2024/2025, одержав первую в карьере личную победу.

«Я хорошо отдохнула и восстановилась за две недели. Погода и условия дома были просто идеальными. Лучше и быть не могло! С максимальной пользой провела это время, чтобы подготовиться к этапу в Оберхофе.

У меня большие ожидания от этапа. Я помню, насколько впечатляющей была атмосфера в прошлом году. Болельщики были такими шумными и вдохновляющими, что я чувствовала, как дрожит земля подо мной. Я никогда этого не забуду!» — приводит слова спортсменки пресс-служба Федерации биатлона Германии (DSV).