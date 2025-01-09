Себастиан Самуэльссон заболел во время Рождества и пропустил неделю тренировок

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что во время рождественских праздников заболел и не тренировался неделю.

«Я пропустил неделю тренировок. Я мужчина, поэтому всегда умираю, как только заболеваю. У меня один раз поднялась температура, но в остальном всё прошло спокойно. Если когда-нибудь ты и заболеешь, то это будет на Рождество. Многие ребята из других стран уже заболели во Франции (этап КМ в Анси), поэтому я думаю, что многие из них уже столкнулись с трудностями. В пятницу мне может быть немного тяжело, но уже не будет никакой опасности», — приводит слова Самуэльссона SVT.

По итогам первых трёх этапов Кубка мира Самульэссон идёт на пятом месте в общем зачёте, имея в активе 354 очка. Он проигрывает лидеру Йоханнесу Бё 215 очков.

Уже в пятницу, 10 января, в Оберхофе пройдёт мужской спринт в рамках четвёртого этапа КМ.