«У меня нет больших ожиданий». Тандреволд — о возвращении на КМ после перерыва

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что с нетерпением ждёт начала гонок на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия).

«Не думаю, что моя форма находится на высоте. Это естественные причины. Мне не удавалось тренироваться так много, как хотелось бы. Теперь я здесь, в Оберхофе, готова к соревнованиям, но у меня нет больших ожиданий, каждая гонка будет новым шансом. Мне нечего защищать. С другой стороны, не думаю, что найдётся много людей, которые ждут Оберхоф с таким же нетерпением, как я», — приводит слова Тандреволд Ski-Nordique.

Напомним, Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) и полностью пропустила второй и третий этапы в Хохфильцене (Австрия) и Ле Гран-Борнан (Франция) из-за проблем с сердцем.