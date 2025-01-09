Йоханнес Бё: провели всё Рождество лёжа с семьёй. Не мог тренироваться, как планировал

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё перед стартом этапа Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия) рассказал, что во время праздников не мог тренироваться, как планировал.

«Мы провели весь рождественский период лёжа с семьёй. Не смог тренироваться, как планировал, и не смог следовать своему плану. На Новый год у нас было небольшое путешествие в домике, небольшое изменение окружающей среды. Теперь приехал в Оберхоф, потому что нужно защищать свой жёлтый нагрудник. Заказал себе транспорт и буду спать один. В четверг днём мы увидим, какие ответы, положительные или отрицательные, придут после тренировки», — приводит слова Бё Ski-Nordique.