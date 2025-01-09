Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё: провели всё Рождество лёжа с семьёй. Не мог тренироваться, как планировал

Йоханнес Бё: провели всё Рождество лёжа с семьёй. Не мог тренироваться, как планировал
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё перед стартом этапа Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе (Германия) рассказал, что во время праздников не мог тренироваться, как планировал.

«Мы провели весь рождественский период лёжа с семьёй. Не смог тренироваться, как планировал, и не смог следовать своему плану. На Новый год у нас было небольшое путешествие в домике, небольшое изменение окружающей среды. Теперь приехал в Оберхоф, потому что нужно защищать свой жёлтый нагрудник. Заказал себе транспорт и буду спать один. В четверг днём мы увидим, какие ответы, положительные или отрицательные, придут после тренировки», — приводит слова Бё Ski-Nordique.

Материалы по теме
Пройс поддержала Виттоцци, которая из-за проблем со спиной досрочно завершила сезон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android