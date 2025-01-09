Кубок России по биатлону, четвёртый этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

В пятницу, 10 января, в Рязани начнётся четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его рамках с 10 по 12 января пройдут мужские и женские спринтерские гонки, пасьюты и суперспринты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок России по биатлону — 2024/2025.

4-й этап, Рязань (время — московское):

10 января

11:00. Мужчины. Спринт 10 км

14:00. Женщины. Спринт 7,5 км

11 января

11:00. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

14:00. Женщины. Гонка преследования 10 км

12 января

11:00. Мужчины. Суперспринт. Квалификация.

11:40. Женщины.Суперспринт. Квалификация.

14:00. Мужчины. Суперспринт. Финал.

14:30. Женщины. Суперспринт. Финал.

Показ гонок в прямом эфире осуществляют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».