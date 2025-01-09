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Начало прямой трансляции
16:20 Мск
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Кубок России по биатлону, четвёртый этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

Кубок России по биатлону, четвёртый этап: расписание гонок, где смотреть трансляции
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В пятницу, 10 января, в Рязани начнётся четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его рамках с 10 по 12 января пройдут мужские и женские спринтерские гонки, пасьюты и суперспринты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок России по биатлону — 2024/2025.
4-й этап, Рязань (время — московское):

10 января
11:00. Мужчины. Спринт 10 км
14:00. Женщины. Спринт 7,5 км

11 января
11:00. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14:00. Женщины. Гонка преследования 10 км

12 января
11:00. Мужчины. Суперспринт. Квалификация.
11:40. Женщины.Суперспринт. Квалификация.
14:00. Мужчины. Суперспринт. Финал.
14:30. Женщины. Суперспринт. Финал.

Показ гонок в прямом эфире осуществляют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Общий зачёт КР по биатлону
Календарь КР по биатлону
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