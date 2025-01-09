Лидер Кубка мира Франциска Пройс показала худший результат в гонке за последние два года
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Чемпионка мира в эстафете, текущий лидер Кубка мира – 2024/2025 немецкая биатлонистка Франциска Пройс продемонстрировала свой худший за два года результат в гонке КМ.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 января 2025, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Пола Боте
Франция
22:52.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+31.1
3
Милена Тодорова
Болгария
+35.0
Это произошло на четвёртом этапе КМ-2024/2025 в Оберхофе (Германия). В спринте Пройс заняла 28-е место, допустив три промаха на двух огневых рубежах. Её отставание от победительницы гонки француженки Полы Боте составило 2.00,2.
Пройс была близка к повторению своих худших результатов на Кубке мира, которые у неё случились на шестом этапе КМ-2022/2023 в Антхольце (Италия). В январе 2023 года Франциска стала 38-й в спринте и 34-й в гонке преследования.
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