Лидер Кубка мира Франциска Пройс показала худший результат в гонке за последние два года

Чемпионка мира в эстафете, текущий лидер Кубка мира – 2024/2025 немецкая биатлонистка Франциска Пройс продемонстрировала свой худший за два года результат в гонке КМ.

Это произошло на четвёртом этапе КМ-2024/2025 в Оберхофе (Германия). В спринте Пройс заняла 28-е место, допустив три промаха на двух огневых рубежах. Её отставание от победительницы гонки француженки Полы Боте составило 2.00,2.

Пройс была близка к повторению своих худших результатов на Кубке мира, которые у неё случились на шестом этапе КМ-2022/2023 в Антхольце (Италия). В январе 2023 года Франциска стала 38-й в спринте и 34-й в гонке преследования.