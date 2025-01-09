«Не знаю, смогу ли уснуть сегодня». Пола Боте — о дебютной победе на этапе КМ

24-летняя французская биатлонистка Пола Боте прокомментировала дебютную личную победу на уровне Кубка мира. Сегодня, 9 января, Боте на четвёртом этапе КМ-2024/2025 в Оберхофе (Германия) выиграла спринт, преодолев дистанцию за 22.52,8 и не допустив ни одного промаха.

«Не знаю, что сказать, чувствовала себя очень плохо, замерзала на спусках. На последнем круге было просто ужасно — промокла и замёрзла. Думала: «Боже мой, ты всё делаешь неправильно!»

Просто в шоке. Надеюсь, что моя победа покажет всем девушкам, которые сейчас выступают на Кубке IBU и ждут возможности попасть на Кубок мира, что на трассе В тоже хороший уровень. Мечтала о победе, но не думала, что она случится. Не знаю, смогу ли уснуть сегодня, это безумие», — приводит слова Боте Ski-Nordique.

Ранее лучшим результатом Боте на этапах Кубка мира было 21-е место в спринте на этапе Кубка мира — 2022/2023 в Осло.