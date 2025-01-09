Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс сохранила лидерство, Э. Эберг потеряла позицию

Чемпионка мира в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, несмотря на неудачное выступление в спринте (28-е место) на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия).

Отметим, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете шведская биатлонистка Эльвира Эберг по итогам гонки в Оберхофе (в спринте она стала 37-й) потеряла вице-лидерство в КМ.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: