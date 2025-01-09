Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс сохранила лидерство, Э. Эберг потеряла позицию
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Чемпионка мира в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, несмотря на неудачное выступление в спринте (28-е место) на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия).
Отметим, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете шведская биатлонистка Эльвира Эберг по итогам гонки в Оберхофе (в спринте она стала 37-й) потеряла вице-лидерство в КМ.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 января 2025, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Пола Боте
Франция
22:52.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+31.1
3
Милена Тодорова
Болгария
+35.0
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- (1) Франциска Пройс (Германия) — 578 очков
- (3) Лу Жанмонно (Франция) — 393
- (2) Эльвира Эберг (Швеция) — 375
- (4) Жулия Симон (Франция) – 344
- (6) Суви Минккинен (Финляндия) — 335
- (7) Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 323
- (5) Ванесса Фойгт (Германия) — 307
- (8) Жанна Ришар (Франция) — 290
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