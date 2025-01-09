«Хотим, чтобы королева вернулась». Тандреволд — о досрочном завершении сезона Виттоцци

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд отреагировала на новость о том, что Лиза Виттоцци досрочно завершит сезон-2024/2025.

«Мне очень жаль Лизу. Думаю, что в конце прошлого сезона, после упорной борьбы за победу до самого конца, мы обе были очень измотаны. У меня были некоторые проблемы в начале сезона, и то же самое случилось с Лизой. Знаю, что биатлон — очень сложный вид спорта как физически, так и психологически, и, возможно, иногда наше тело просто хочет сказать нам, чтобы мы остановились. Обидно быть здесь и не видеть на старте одну из величайших спортсменок, нам её не хватает. Но знаю, что она вернётся более сильной, как и всегда. И когда она вернётся, то будет королевой. Всего два дня назад сказала ей, как мы хотим, чтобы королева вернулась. Теперь мы знаем, что это произойдёт в следующем году. Посылаю ей крепкие объятия», — приводит слова Тандреволд Fondo Italia.

Ранее Лиза Виттоцци заявила, что они с командой решили не форсировать её возвращение, чтобы избежать дальнейших рисков и не ставить под угрозу ближайшие месяцы тренировок, переключив внимание на Олимпиаду-2026.