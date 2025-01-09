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«Нужно решить проблемы со стрельбой». Тандреволд — о первой гонке на КМ после перерыва

«Нужно решить проблемы со стрельбой». Тандреволд — о первой гонке на КМ после перерыва
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Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Было приятно вернуться и чувствовать себя так хорошо. Замечу, что я уже готова к соревнованиям и у меня есть энергия, чтобы довести себя до предела и чувствовать себя хорошо. Довольна своими ощущениями и тем, что снова здесь. Теперь мне нужно решить проблемы со стрельбой, и всё пойдёт как по маслу», — приводит слова Тандреволд Fondo Italia.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 января 2025, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Пола Боте
Франция
22:52.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+31.1
3
Милена Тодорова
Болгария
+35.0

Напомним, в спринте на Кубке мира в Оберхофе Тандреволд заняла 15-е место. Это первая гонка спортсменки после перерыва, который ей пришлось сделать из-за проблем с сердцем.

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