«Нужно решить проблемы со стрельбой». Тандреволд — о первой гонке на КМ после перерыва

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Было приятно вернуться и чувствовать себя так хорошо. Замечу, что я уже готова к соревнованиям и у меня есть энергия, чтобы довести себя до предела и чувствовать себя хорошо. Довольна своими ощущениями и тем, что снова здесь. Теперь мне нужно решить проблемы со стрельбой, и всё пойдёт как по маслу», — приводит слова Тандреволд Fondo Italia.

Напомним, в спринте на Кубке мира в Оберхофе Тандреволд заняла 15-е место. Это первая гонка спортсменки после перерыва, который ей пришлось сделать из-за проблем с сердцем.