«Лучше бы остановиться в 2020 году». Доротея Вирер дала совет 18-летней себе

Итальянская биатлонистка 34-летняя Доротея Вирер после спринта на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия) рассказала, что бы посоветовала юной себе, дебютировавшей на этом же этапе 16 лет назад.

«Что бы я сказала 18-летней Доро, которая дебютировала здесь 16 лет назад? Не знаю, я только вчера говорила, что лучше бы остановиться в 2020 году в возрасте 30 лет. Это был бы идеальный возраст. Сейчас уже перешагнула этот рубеж, буду продолжать до следующего года, а потом — всё. Получила огромное удовольствие, но пришло время заняться чем-то другим», — приводит слова Вирер Fonfo Italia.

Напомним, в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе Доротея Вирер заняла 19-е место. В 2009 году итальянка стала 69-1 с двумя штрафными кругами.