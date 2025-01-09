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«Ноги были, как из цемента». Вирер — о своих результатах в спринте на КМ в Оберхофе

«Ноги были, как из цемента». Вирер — о своих результатах в спринте на КМ в Оберхофе
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«У меня нет слов, сегодня было так тяжело. Мои ноги сегодня были, как из цемента, просто не очень хорошо. Пыталась сконцентрироваться на стрельбе, жаль только, что с землёй не получилось. Мне потребовалось больше минуты, чтобы выстрелить, потому что порывы ветра дули то слева, то справа, не знала, как реагировать, и ждала, пока ветер немного стихнет. Но потеряла много времени, когда вышла на стрельбище, увидела, что у меня было 53 секунды, и подумала: «Будем надеяться, что я сделаю ноль даже стоя», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 января 2025, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Пола Боте
Франция
22:52.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+31.1
3
Милена Тодорова
Болгария
+35.0

Напомним, в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе Доротея Вирер заняла 19-е место.

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