«Ноги были, как из цемента». Вирер — о своих результатах в спринте на КМ в Оберхофе

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«У меня нет слов, сегодня было так тяжело. Мои ноги сегодня были, как из цемента, просто не очень хорошо. Пыталась сконцентрироваться на стрельбе, жаль только, что с землёй не получилось. Мне потребовалось больше минуты, чтобы выстрелить, потому что порывы ветра дули то слева, то справа, не знала, как реагировать, и ждала, пока ветер немного стихнет. Но потеряла много времени, когда вышла на стрельбище, увидела, что у меня было 53 секунды, и подумала: «Будем надеяться, что я сделаю ноль даже стоя», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Напомним, в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе Доротея Вирер заняла 19-е место.