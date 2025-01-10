Кубок России по биатлону, 4-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

10 января в Рязани стартует четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Программу соревнований откроет мужской спринт на 10 км, его старт запланирован на 11:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 10:30 мск.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, четвёртый этап, Рязань. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):
1. Кирилл Стрельцов;
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
4. Максим Цветков;
5. Никита Поршнев;
6. Антон Смольский (Беларусь);
8. Александр Поварницын;
19. Эдуард Латыпов (лидер Кубка России);
20. Василий Томшин;
22. Кирилл Бажин;
25. Антон Бабиков;
26. Карим Халили;
30. Александр Логинов;
51. Даниил Серохвостов.
С полным стартовым листом ознакомиться можно здесь.