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Кубок России по биатлону, 4-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

10 января в Рязани стартует четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Программу соревнований откроет мужской спринт на 10 км, его старт запланирован на 11:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 10:30 мск.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, четвёртый этап, Рязань. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):

1. Кирилл Стрельцов;

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь);

4. Максим Цветков;

5. Никита Поршнев;

6. Антон Смольский (Беларусь);

8. Александр Поварницын;

19. Эдуард Латыпов (лидер Кубка России);

20. Василий Томшин;

22. Кирилл Бажин;

25. Антон Бабиков;

26. Карим Халили;

30. Александр Логинов;

51. Даниил Серохвостов.

С полным стартовым листом ознакомиться можно здесь.