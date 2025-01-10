Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок России по биатлону, 4-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, 4-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

10 января в Рязани стартует четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Программу соревнований откроет мужской спринт на 10 км, его старт запланирован на 11:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 10:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. Спринт 10 км
10 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, четвёртый этап, Рязань. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):

1. Кирилл Стрельцов;
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
4. Максим Цветков;
5. Никита Поршнев;
6. Антон Смольский (Беларусь);
8. Александр Поварницын;
19. Эдуард Латыпов (лидер Кубка России);
20. Василий Томшин;
22. Кирилл Бажин;
25. Антон Бабиков;
26. Карим Халили;
30. Александр Логинов;
51. Даниил Серохвостов.

С полным стартовым листом ознакомиться можно здесь.

Материалы по теме
Что это за чемпионка?! Парад сенсаций в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2025 году
Что это за чемпионка?! Парад сенсаций в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2025 году
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android