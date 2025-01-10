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Кубок России по биатлону, 4-й этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

10 января в Рязани стартует четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В рамках первого соревновательного дня вслед за мужским спринтом пройдёт женский спринт на 7,5 км, старт гонки запланирован на 14:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 13:30 мск.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, четвёртый этап, Рязань. Женщины, 7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Тамара Дербушева.

3. Динара Смольская (Алимбекова) (Беларусь).

4. Кристина Резцова.

6. Анастасия Шевченко.

13. Виктория Метеля.

15. Валерия Каюмова.

18. Кира Дюжева.

21. Анна Грухвина.

22. Наталия Шевченко (лидер Кубка России).

24. Ирина Казакевич.

30. Светлана Миронова.

33. Алина Кудисова.

34. Ульяна Нигматуллина.

35. Ксения Довгая.

40. Елизавета Каплина.

41. Анна Сола (Беларусь).

42. Виктория Сливко.

С полным стартовым листом можно ознакомиться здесь.